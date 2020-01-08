Прокуроры провели обыски в офисе адвоката экс-главы Nissan Гона в Токио

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Токио провела обыски в офисе адвоката бывшего главы Nissan Карлоса Гона Дзюнъитиро Хиронаки, сообщают японские СМИ.

Согласно условиям освобождения под залог, Гон мог пользоваться компьютером в офисе своего адвоката. СМИ сообщали, что прокуроры, скорее всего, изъяли компьютер, чтобы выяснить, как Гону удалось сбежать из Японии и кто помогал ему.

Экс-глава Nissan, ожидавший суда в Японии и находившийся под подпиской о невыезде, 31 декабря прибыл в Ливан. Он вылетел из Японии в Турцию на частном самолете, на борт которого был пронесен под видом багажа в упаковке как звуковая аппаратура, а в Стамбуле был переправлен на другой самолет, доставивший его в Ливан.

Гон объяснил свой отъезд тем, что считает японскую судебную систему несправедливой и желает избежать политического преследования.

Дзюнъитиро Хиронака заявил, что был ошеломлен отъездом своего клиента из Японии. Он отказался комментировать дело Гона, ссылаясь на адвокатскую тайну.

В среду в 15:00 по бейрутскому времени (16:00 по Москве) Карлос Гон планирует дать пресс-конференцию. Ожидается, что он назовет имена топ-менеджеров Nissan, которые, по его мнению, причастны к возбуждению дела против него. Как сообщает Bloomberg, среди них, скорее всего, будет Хирото Сайкава, сменивший Гона на посту CEO Nissan и ушедший в отставку в сентябре 2019 года.

Дело Гона

Карлос Гон был задержан в Токио в ноябре 2018 года по обвинению в сокрытии доходов и почти четыре месяца провел в заключении, жалуясь на жесткие условия содержания.

Nissan уволил Гона с поста председателя совета директоров спустя три дня после его ареста, а в январе 2019 года он был вынужден уйти в отставку с постов председателя совета директоров и главного исполнительного директора Renault.

В марте прошлого года Гон был освобожден под залог в $8,9 млн. Он отрицает предъявленные ему обвинения.