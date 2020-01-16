Сенат США официально получил дело об импичменте Трампа

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В сенате США в четверг официально дали старт рассмотрению дела об импичменте в отношении президента страны Дональда Трампа, сообщает агентство Associated Press.

Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф зачитал сенаторам статьи обвинения против Трампа. Шифф озвучил принятую палатой представителей днем ранее резолюцию с именами "менеджеров импичмента", а также проинформировал, что нижняя палата ранее объявила импичмент президенту.

Помимо Шиффа, в число менеджеров, которые будут выступать в сенате в качестве прокуроров, вошел также председатель юридического комитета Джерри Надлер и члены палаты представителей демократы Хаким Джефрис, Джейсон Кроу, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Сильвия Гарсия. Ожидается, что рассмотрение дела по существу начнется во вторник, 21 января.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В итоге в декабре 2019 года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идет о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь в Сенате должны решить, действительно ли следует отстранять Трампа от должности. Большинство в Сенате - 53 места - сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.