Что случилось этой ночью: пятница, 17 января

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Мишустин стал постоянным членом Совета Безопасности России. Мишустин будет работать в Совете вместе со своим предшественником на посту премьер-министра Дмитрием Медведевым. Указы о назначении подписал президент Владимир Путин.

– Хафтар прибыл в Грецию с необъявленным визитом. Мировые лидеры пытаются решить проблему прекращения огня между признанным правительством Ливии и силами Хафтара. Вскоре Греция объявила о нежелании признавать решения берлинской конференции по Ливии, если та не подтвердит отмену меморандумов между Ливией и Турцией.

– Умер сын автора "Властелина колец". Кристофер Толкин последние полвека занимался публикацией и продвижением трудов своего отца. Последние годы жизни он провел во Франции.

– Температурный рекорд почти вековой давности побит в Москве. Температура превысила 3 градуса по Цельсию. Это максимальный показатель за 140 лет метеонаблюдений в городе.