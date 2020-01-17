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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 22:35

Греция назвала условия принятия решений берлинской конференции по Ливии

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Афины наложат вето на возможные решения берлинской конференции по Ливии, если в них не будет говориться об отмене меморандумов между Анкарой и Триполи о разграничении морских зон и военном сотрудничестве.

В интервью телеканалу Alpha премьер заявил, что турецко-ливийские меморандумы являются "незаконными" и Греция "на уровне саммита Евросоюза никогда не примет любое политическое решение о Ливии, которое не будет включать отмену меморандумов.

"Мы наложим на него вето в том числе и на уровне министров иностранных дел", - подчеркнул премьер.

По его словам, эту позицию Афин он изложил в письме в ЕС, а также в беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, выразив неудовлетворение тем, что Греция на конференцию не была приглашена.

Меморандумы были подписаны Турцией с признанным ООН правительством Файеза Сарраджа со штаб-квартирой в Триполи, который обратился к Анкаре за помощью в условиях наступления сил маршала Халифы Хафтара.

В то же время, как сообщили арабские СМИ, Хафтар, который, наравне с Сарраджем, примет участие в берлинском форуме, на частном самолете в условиях секретности прилетел в Грецию для консультаций с греческими лидерами.

Глава МИД Германии Хайко Маас сообщил, что Хафтар готов соблюдать перемирие и режим прекращения огня.

"Генерал Хафтар дал понять, что он хочет внести свой вклад в успех конференции по Ливии в Берлине, и он готов участвовать в ней в принципе. Он согласился соблюдать существующее перемирие", - написал дипломат в четверг после встречи с Хафтаром в Бенгази.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

Греция Ливия Турция

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