"Черные ящики" сбитого под Тегераном "Боинга" передадут Украине

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что группа экспертов из Канады, Украины и Ирана получит доступ к бортовым самописцам потерпевшего крушение Boeing 737 "на месте", после чего они будут переданы Киеву.

"Предлагается следующий алгоритм действий. Общая команда по расследованию - иранская, канадская и мы тоже присоединяемся нему - получит доступ к "черным ящикам" на месте. После этого отдельно "черные ящики" иранская сторона готова отдельно передать Украине. В принципе это отвечает международным нормам, хотя мы все равно требуем отдать нам их сразу, чтобы обеспечить независимость и объективность расследования", - сказал Пристайко в пятницу в Верховной раде, отвечая на вопрос, повлияет ли отказ Ирана передать Украине "черные ящики" на ход расследования катастрофы.

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета В января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу 11 января сообщил о договоренности с президентом Ирана Хассаном Рухани о том, что никто "не отвертится" при определении виновных в катастрофе самолета, о начале совместной работы по расшифровке двух "черных ящиков" и заверил, что украинское государство окажет финансовую помощь семьям погибших и поможет получить компенсации от Ирана, перевозчика и страховых компаний.