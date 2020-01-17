Идентифицированы тела всех погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Тела всех украинцев, погибших на борту сбитого в Иране лайнера Boeing 737, уже идентифицированы, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Все граждане Украины идентифицированы. Сегодня будет сообщено, когда тела украинских граждан будут доставлены на Украину. Это просто требует завершения небольших технических процессов", - сказал министр, выступая в пятницу в Верховной раде во время часа вопросов к правительству.

По его словам, сейчас завершается консульский процесс. Министр также добавил, что над вопросом выплаты компенсаций сейчас с юристами, представляющими страховую компанию и иранское правительство, работают юридические команды авиакомпании МАУ, министерства иностранных дел и министерства юстиции.

Пристайко отметил, что деньги, выделенные семьям погибших украинским правительством, "не имеют никакого отношения к компенсации".

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (в том числе девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - Германии и Великобритании.

17 января пресс-служба МВД Украины сообщила, что эксперты министерства, находящиеся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 украинцев, погибших в результате крушения.

Отмечается, что согласно предварительной информации, передачу тел погибших планируется провести до 19 января.

Министерство иностранных дел Ирана также сообщает, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе разговора с главой МИД Украины заявил о готовности Тегерана готов передать Киеву тела погибших.