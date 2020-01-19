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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 13:32

В аэропорту "Борисполь" началось прощание с погибшими в авиакатастрофе в Иране

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В аэропорту "Борисполь" проходит церемония прощания с погибшими членами экипажа и пассажирами самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого иранскими военными в начале января.

В воскресенье утром Ил-76 Воздушных сил Вооруженных сил Украины доставил тела погибших украинцев на родину.

Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", в церемонии принимают участие родственники 11 погибших граждан Украины: Владимира Гапоненко, Алексея Наумкина, Сергея Хоменко, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лыхны, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб, Елены Малаховой и Ольги Кобюк.

Также присутствуют президент Украины Владимир Зеленский, премьер Алексей Гончарук, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков и другие высшие должностные лица государства. В прощании участвуют украинские военнослужащие.

Крушение украинского самолета в Иране

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни сразу после взлета рано утром 8 января.

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На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Траур по жертвам крушения украинского лайнера в Иране

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Родственники погибших в результате крушения в киевском аэропорту "Борисполь"Цветы у посольства Ирана в КиевеЧлены иранской общины Торонто во время траурных мероприятий в память о жертвах трагедииЦветы возле посольства Украины в МосквеВ киевском аэропорту "Борисполь", куда должен был прилететь пассажирский самолет из ТегеранаИмпровизированный мемориал в Эдмонтоне, КанадаЦветы и свечи в память о жертвах крушения у посольства Канады в КиевеПрезидент Украины Владимир Зеленский возлагает цветы к фотографиям погибших в аэропорту "Борисполь"
Родственники погибших в результате крушения в киевском аэропорту "Борисполь"
Хроника 08 – 19 января 2020 годаКрушение украинского самолета в Иране
Украина Борисполь Международные авиалинии Украины МАУ Boeing 737

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