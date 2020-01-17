Украина юридически зафиксирует вину Ирана в катастрофе украинского самолета

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - 20 января состоится "юридическая фиксация" признания вины Ирана в катастрофе самолета "МАУ", это произойдет во время визита в Киев иранской делегации министерского уровня, заявил глава МИД Вадим Пристайко в пятницу с трибуны Верховной Рады.

"По вопросу официального признания, на сегодняшний момент получено официальное признание на уровне президента Ирана, которое он объявил нашему президенту в ходе телефонного разговора. И мы готовим сегодня еще один разговор с иранским президентом", - сказал министр.

По его словам, "не единожды были случаи, когда сделанное публично заявление затем не было поддержано". "Мы хотим публично зафиксировать признание иранской стороной своей вины, признание на международном уровне документом, именно для этого был звонок президента с президентом", - сказал Пристайко.

По его мнению, сейчас взаимодействие с иранской стороной держится "фактически, на слове", "на политическом заявлении лидера Ирана.

Между тем Пристайко подчеркнул, что иранские эксперты полностью взаимодействуют сейчас в расследовании причин катастрофы, продолжается круглосуточная работа врачей по идентификации тел, Украина получила доступ ко всем обломкам самолета, и украинская команда работает в ангаре для реконструкции корпуса самолета и выяснения обстоятельств крушения.

"Мы не идем на разговоры о том, кто конкретно, чей солдат нажал на кнопку. Нет, нам этого недостаточно, и это было заявлено с самого начала", - пояснил глава МИД, добавив, что речь будет идти о том, "чья конкретно это ошибка на самом высоком уровне".

Пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В обращении к украинскому народу 11 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренности с президентом Ирана Хассаном Рухани о том, что никто "не отвертится" при определении виновных в катастрофе самолета, о начале совместной работы по расшифровке двух "черных ящиков" и заверил, что украинское государство окажет финансовую помощь семьям погибших и поможет получить компенсации от Ирана, перевозчика и страховых компаний.