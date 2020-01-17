Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров премьер-министра

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов в течение двух недель выявить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка, сообщает пресс-служба офиса главы государства.

"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее, мы с вами получили информацию - кто вел записи ... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, глава государства отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и надо выяснить обстоятельства, при которых они происходили.

"В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ, - выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет", - отметил президент.

Зеленский добавил, что, по словам Гончарука, было несколько переговоров, и встреча, из которой был обнародован первый отрывок, продолжалась пять часов.

Кроме того, президент потребовал в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации.

"Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь место в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности", - сказано в сообщении.

Утром в пятницу премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что с целью нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов правительства и его лично к главе государства Владимиру Зеленскому он написал заявление об отставке и передал его президенту.

"Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", - написал Гончарук в фейсбуке.

"В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда - не уважаем президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда", - подчеркнул политик.

Ранее ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике". Аудиозапись была изначально опубликована на созданном 15 января YouTube-канале "Как обмануть президента". На момент публикации новости аудиозапись стала недоступна, а сам аккаунт на видеохостинге удален.

Пресс-служба кабинета министров позднее сообщила, что не располагает информацией о подлинности распространенной аудиозаписи.