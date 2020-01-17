Украинские министры поддержали премьера, подавшего в отставку из-за аудиозаписи

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Ряд членов кабинета министров Украины публично поддержал премьер-министра Алексея Гончарука, подавшего в отставку после публикации аудиозаписи с критикой президента Владимира Зеленского.

В частности, вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал, что поддерживает Гончарука и всю правительственную команду. "Каждый день мы разгребаем бестолковый менеджмент предыдущих команд в большинстве сфер. Каждый день наша команда лишает источников доходов воров бюджета. За это прилетает. Жестко. И это нормально. Мы не пришли завоевывать политические рейтинги. Мы пришли с президентом сделать реальные изменения", - написал он в фейсбуке, добавив, что не держится за должность.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что уважает решение премьера. "В составе команды я делал и по состоянию на сейчас делаю все, чтобы страна менялась к лучшему, получала еще больше международной поддержки и двигалась вперед. Это было прикольно и важно. Но жизнь бурная. Особенно политическая", - написал он в фейсбуке.

В свою очередь, министр по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда отметила, что текущая команда является классическим правительством технократов, "без политических амбиций, без олигархических шлейфов, без кулуарщины". "Политические игрища вокруг правительства в последнее время расцениваю, как попытку навязать команде технократов какую-то странную политическую позицию. Этого не будет. Поэтому поддерживаю позицию премьера. Ждем решения президента", - отметила она в фейсбуке.

Министр образования и науки Анна Новосад подчеркнула, что все члены правительства - это одна команда, которая без доверия и взаимодействия не достигнет результатов, поэтому она поддерживает решение премьера. "Но работу никто не отменял, поэтому работать мы продолжаем. До дальнейших решений, какими бы они ни были", - подчеркнула министр.

Министр социальной политики Юлия Соколовская также заявила: "Мы единая команда, поэтому поддерживаем позицию премьер-министра и ждем решения президента. И продолжаем работать".

Отставка премьера и скандальная аудиозапись

Утром в пятницу премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что с целью нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов правительства и его лично к главе государства Владимиру Зеленскому он написал заявление об отставке и передал его президенту.

"Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", - написал Гончарук в фейсбуке.

"В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда - не уважаем президента, который является нашим политическим лидером. Многим группам влияния, которые стремятся получить доступ к финансовым потокам, выгодно, чтобы так выглядело. Но это не правда", - подчеркнул политик.

Ранее ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике".

Пресс-служба кабинета министров позднее сообщила, что не располагает информацией о подлинности распространенной аудиозаписи.

4 октября 2019 года Верховная рада одобрила программу деятельности Кабинета министров Украины. Утвержденная программа делает невозможным отставку Гончарука и кабинета министров в связи с недоверием в течение года.

В то же время, согласно ст.115 Конституции Украины, премьер-министр Украины, другие члены кабмина имеют право заявить Раде о своей отставке. Отставка премьер-министра Украины, принятие парламентом резолюции недоверия кабинету министров влечет за собой отставку всего состава правительства. В этих случаях парламент формирует новый состав правительства в сроки и в порядке, которые определены Конституцией.