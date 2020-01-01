КНДР прекращает соблюдать мораторий на испытание ядерного оружия - Ким Чен Ын

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что не видит смысла продолжать соблюдение моратория на испытания ядерного оружия и баллистических ракет.

"Для нас нет смысла и дальше в одностороннем порядке выполнять это обязательство", - приводит в среду его слова агентство ЦТАК.

В 2018 году Ким Чен Ын объявил, что его стране больше нет смысла проводить испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. В свою очередь, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что такой мораторий - большое достижение американской дипломатии.

На такой шаг северокорейская сторона пошла на фоне начала переговорного процесса с США о денуклеаризации Корейского полуострова. Однако в последние месяцы переговорный процесс буксует.

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