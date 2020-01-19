Саррадж призвал ввести в Ливию международные силы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Ливию необходимо ввести международные силы, чтобы остановить наступление на Триполи сил маршала Халифы Хафтара, заявил глава правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж.

"Если Халифа Хафтар не прекратит свое наступление, мировое сообщество должно предпринять шаги, а именно защитить гражданское население Ливии, в том числе с помощью международных сил", - сказал он в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье перед международной конференцией в Берлине.

По его словам, "такие силы должны действовать под эгидой ООН".

Специалисты должны обсудить, кто из них примет участие, например, Европейский Союз, Африканский союз или Лига арабских государств, отметил премьер ПНС со штаб-квартирой в Триполи.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не исключил миротворческой операции ЕС в Ливии. "Если в Ливии установится перемирие, Европейский Союз должен быть готов помочь сохранению и контролю над режимом прекращения огня - возможно и отправкой солдат", - заявил он в интервью изданию Der Spiegel.

В воскресенье в Берлине пройдет международная конференция по Ливии. Согласие на участие в ней выразили и Саррадж, и Хафтар.

Как сообщалось, на конференцию приедет президент России Владимир Путин. В минувшую пятницу он обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель различные аспекты ее проведения.

Ранее, 13 января в Москве под эгидой России и Турции прошла встреча представителей конфликтующих в Ливии сторон во главе с Хафтаром и Сарраджем.