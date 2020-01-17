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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 15:39

Хафтар подтвердил готовность вернуться в Москву для продолжения переговоров по Ливии

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президенту РФ Владимиру Путину поступило письмо от командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, в котором он выражает готовность вновь приехать в Россию на переговоры по ситуации в Ливии, сообщила пресс-служба Кремля.

"Уважаемый господин президент Российской Федерации Владимир Путин, мой дорогой друг! Выражаю Вам личную благодарность и признательность за усилия Российской Федерации по установлению мира и стабильности в Ливии", - говорится в письме Хафтара.

"Благодарю Вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии. Подтверждаю, что мы готовы принять Ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога. Примите от нас глубокую признательность и уважение", - подчеркивается в послании.

В Ливии установилось двоевластие: существует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство во главе с Абдаллой Абдуррахаманом ат-Тани. Его поддерживает командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля.

8 января руководители России и Турции выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии с 00:00 12 января 13 января в Москве под эгидой представителей России и Турции в Москве прошла встреча представителей конфликтующих в Ливии сторон во главе с Хафтаром и Сараджем. Предполагалось, что на встрече должен был быть подписан документ, закрепляющий режим прекращения огня в Ливии. Однако подпись поставил только Сарадж,а Хафтар взял время для размышлений до утра вторника. Впоследствии стало известно, что Хафтар покинул российскую столицу, так и не подписав соглашение.

Ливия Халифа Хафтар Россия

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