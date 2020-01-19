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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 13:32

Путин прилетел в Берлин на конференцию по Ливии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин прибыл в воскресенье в Берлин для участия в международной конференции по Ливии.

В Кремле рассчитывают, что ее участникам удастся обменяться мнениями по проблематике урегулирования кризиса в этой стране.

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Ключевые договоренности, отметили в Кремле, будут зафиксированы в итоговом документе конференции.

Конференция при участии России и США проводится по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель.

Согласие принять в ней участие выразили глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и противостоящий ему командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Халифа Хафтар, который с апреля прошлого года штурмует Триполи.

Берлин Ливия Владимир Путин

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