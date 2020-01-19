Путин прилетел в Берлин на конференцию по Ливии
Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин прибыл в воскресенье в Берлин для участия в международной конференции по Ливии.
В Кремле рассчитывают, что ее участникам удастся обменяться мнениями по проблематике урегулирования кризиса в этой стране.
Ключевые договоренности, отметили в Кремле, будут зафиксированы в итоговом документе конференции.
Конференция при участии России и США проводится по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель.
Согласие принять в ней участие выразили глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и противостоящий ему командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар.
В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Халифа Хафтар, который с апреля прошлого года штурмует Триполи.