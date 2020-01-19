Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 13:32

CNN узнал о проекте коммюнике берлинской конференции по Ливии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Введение санкций в отношении нарушителей режима прекращения огня в Ливии предлагается в проекте итогового документа международной конференции по Ливии, открывающейся в Берлине, сообщил телеканал CNN.

"Мы призываем СБ ООН вводить соответствующие санкции в отношении тех, кто, как было установлено, нарушает договоренности о прекращении огня, государства-члены должны обеспечивать их соблюдение", - говорится в проекте резолюции, утверждает канал.

Документ требует "воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт или же во внутренние дела Ливии".

Как сообщают СМИ, в проекте также заложено положение о формировании механизма мониторинга за потенциальным мирным соглашением, а также призыв к недопущению атак на нефтяную инфраструктуру страны.

В воскресенье, 19 января, в Берлине проводится Международная конференции по Ливии, в которой принимает участие Владимир Путин. Инициатива проведения конференции при участии России и США была выдвинута канцлером Германии Ангелой Меркель.

Согласие принять в ней участие выразили глава Правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж и противостоящий ему командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар.

На конференции также будут представлены: Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир. Также приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

Берлин Ливия

Новости по теме

Новости

Эрдоган на встрече с Путиным призвал положить конец "агрессивному поведению" Хафтара

Эрдоган на встрече с Путиным призвал положить конец "агрессивному поведению" Хафтара

Путин прилетел в Берлин на конференцию по Ливии

Саррадж призвал ввести в Ливию международные силы

Крушение украинского самолета в Иране

В аэропорту "Борисполь" началось прощание с погибшими в авиакатастрофе в Иране

На востоке Канады объявили ЧС из-за принесшей 76-сантиметровые сугробы метели

На востоке Канады объявили ЧС из-за принесшей 76-сантиметровые сугробы метели

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 января

В Китае выявили еще 17 случаев заражения новым коронавирусом

СМИ узнали об увольнении советника Трампа по России из СНБ США

СМИ узнали об увольнении советника Трампа по России из СНБ США

Мадуро выразил готовность к прямому диалогу с США

Палата представителей направила в Сенат обоснование импичмента Трампу

Палата представителей направила в Сенат обоснование импичмента Трампу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');