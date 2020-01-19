CNN узнал о проекте коммюнике берлинской конференции по Ливии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Введение санкций в отношении нарушителей режима прекращения огня в Ливии предлагается в проекте итогового документа международной конференции по Ливии, открывающейся в Берлине, сообщил телеканал CNN.

"Мы призываем СБ ООН вводить соответствующие санкции в отношении тех, кто, как было установлено, нарушает договоренности о прекращении огня, государства-члены должны обеспечивать их соблюдение", - говорится в проекте резолюции, утверждает канал.

Документ требует "воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт или же во внутренние дела Ливии".

Как сообщают СМИ, в проекте также заложено положение о формировании механизма мониторинга за потенциальным мирным соглашением, а также призыв к недопущению атак на нефтяную инфраструктуру страны.

В воскресенье, 19 января, в Берлине проводится Международная конференции по Ливии, в которой принимает участие Владимир Путин. Инициатива проведения конференции при участии России и США была выдвинута канцлером Германии Ангелой Меркель.

Согласие принять в ней участие выразили глава Правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж и противостоящий ему командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар.

На конференции также будут представлены: Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир. Также приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.