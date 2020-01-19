Эрдоган на встрече с Путиным призвал положить конец "агрессивному поведению" Хафтара

Встреча президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Берлине Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар, отказавшийся подписать в Москве соглашение, продемонстрировал, что является сторонником военного решения конфликта в Ливии, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы понимаем ваши усилия и ваше значение для установления перемирия. Мы проявили очень большие усилия для того, чтобы убедить господина Сарраджа (глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж - ИФ), чтобы он прибыл в Москву и сделал все возможное, он выполнил свою задачу", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

При этом, несмотря на то, что не все ожидания Правительства национального согласия Ливии, по его словам, были реализованы, все же соглашение с их стороны было подписано. "Но, с другой стороны, Хафтар не подписал соглашение, что показывает, демонстрирует нам, что Хафтар является сторонником не мирного процесса, а военного разрешения вопроса", - отметил Эрдоган.

Он подчеркнул, что в Ливии должен быть обеспечен мир и спокойствие. "Необходимо, чтобы агрессивное поведение, агрессивная позиция Хафтара была уже приведена к концу", - сказал президент Турции.

В воскресенье в Берлине по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель проходит международная конференция по Ливии. Согласие на участие в ней выразили и Саррадж, и Хафтар.

Как сообщалось, 13 января в Москве под эгидой России и Турции прошла встреча представителей конфликтующих в Ливии сторон во главе с Хафтаром и Сарраджем.

Предполагалось, что на встрече должен был быть подписан документ, закрепляющий режим прекращения огня в Ливии. Однако, подпись под документом поставил только Саррадж, в то время как Хафтар взял время для размышлений до утра. Впоследствии стало известно, что он покинул российскую столицу так и не подписав соглашение. Вместе с тем, за два дня до конференции по Ливии в Берлине стало известно о готовности Хафтара вернуться в Москву для продолжения переговоров.