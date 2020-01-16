Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 17:59

Новый посол США Джон Салливан прибыл в Москву

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Новый посол США в РФ Джон Салливан приехал в Москву, сообщила "Интерфаксу" в четверг пресс-атташе американской дипмиссии Ребекка Росс.

Салливан до назначения послом был первым заместителем госсекретаря США, этот пост он занял 24 мая 2017 года.

Минувшей осенью Салливан заявлял, что отношения США с Россией со времен окончания "холодной войны" деградировали, однако сотрудничество с Москвой является необходимым.

Со своей стороны глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что в Москве выражают позитивный настрой на сотрудничество с Салливаном.

Новый посол США в России был приведен к присяге 23 декабря 2019 года.

Занимавший ранее пост посла США в России Джон Хантсман подал прошение об отставке в начале августа прошлого года. Тогда газета The Salt Lake Tribune писала, что Хантсман, который в 2005-2009 годах занимал пост губернатора штата Юта, по разным данным, собирается вновь бороться за пост губернатора этого штата. 2 октября посол подтвердил завершение своей дипломатической миссии.

США Джон Салливан Москва

Новости по теме

Новости

"Ведомости" предсказали назначение Андрея Белоусова первым вице-премьером

"Ведомости" предсказали назначение Андрея Белоусова первым вице-премьером
Новое правительство

Кудрина не приглашали в новый состав правительства России

Кудрина не приглашали в новый состав правительства России

Возможной причиной инцидента с SSJ-100 в "Домодедово" назвали ошибку экипажа

Медведев поблагодарил прежнее правительство и пожелал успеха будущему кабмину

Новое правительство

Путин назначил Мишустина председателем правительства РФ

Путин назначил Мишустина председателем правительства РФ
Новое правительство

Путин назначил Медведева зампредом Совета безопасности

SSJ-100 "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу "Домодедово"

SSJ-100 "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу "Домодедово"
Новое правительство

Мишустин заявил, что будущий состав правительства станет понятен в ближайшие дни

Новое правительство

Депутаты одобрили назначение Мишустина премьер-министром

Депутаты одобрили назначение Мишустина премьер-министром

Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении особо крупной взятки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');