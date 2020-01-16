Новый посол США Джон Салливан прибыл в Москву

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Новый посол США в РФ Джон Салливан приехал в Москву, сообщила "Интерфаксу" в четверг пресс-атташе американской дипмиссии Ребекка Росс.

Салливан до назначения послом был первым заместителем госсекретаря США, этот пост он занял 24 мая 2017 года.

Минувшей осенью Салливан заявлял, что отношения США с Россией со времен окончания "холодной войны" деградировали, однако сотрудничество с Москвой является необходимым.

Со своей стороны глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что в Москве выражают позитивный настрой на сотрудничество с Салливаном.

Новый посол США в России был приведен к присяге 23 декабря 2019 года.

Занимавший ранее пост посла США в России Джон Хантсман подал прошение об отставке в начале августа прошлого года. Тогда газета The Salt Lake Tribune писала, что Хантсман, который в 2005-2009 годах занимал пост губернатора штата Юта, по разным данным, собирается вновь бороться за пост губернатора этого штата. 2 октября посол подтвердил завершение своей дипломатической миссии.