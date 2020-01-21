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Россия и Израиль согласовали основные моменты помилования Наамы Иссахар

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Израиль и Россия согласовали основные вопросы, связанные с возможным помилованием гражданки Израиля и США Наамы Иссахар российской стороной, и занимаются проработкой деталей, сообщают во вторник израильские СМИ.

В частности, продолжается обсуждение вопроса о том, что Израиль готов предоставить взамен, пишет газета The Times of Israel со ссылкой на 12-й и 13-й каналы. СМИ Израиля активно рассуждают, на какие уступки может пойти израильская сторона в обмен на освобождение своей гражданки.

Как сообщает 13-й канал без указания источника, российская сторона, по некоторым данным, обратилась к Израилю с просьбой урегулировать в ее пользу спор, связанный с правовым статусом Александровского подворья в Иерусалиме. По данным канала, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов обсуждать этот вопрос.

Накануне Нетаньяху подтвердил, что в ходе запланированной на этой неделе встречи с президентом России Владимиром Путиным он поднимет вопрос возможного помилования Иссахар, которую приговорили в России к 7,5 годам тюрьмы. Израильские СМИ полагают, что Путин во время визита в Израиль объявит о помиловании и назовет дату освобождения израильтянки из-под стражи.

Путин, как ожидается, посетит Израиль 23 января и встретится с Нетаньяху и президентом Реувеном Ривлином.

Гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту "Шереметьево". Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около десяти граммов гашиша. Израильтянка отрицала причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде девушка заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее сумке. Она также отметила, что ранее признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября приговорил Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима, признав ее виновной в контрабанде наркотиков в значительном размере (п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и незаконном хранении наркотиков (ч.1 ст. 228 УК РФ). 19 декабря Мособлсуд признал приговор законным и обоснованным.

Израиль Владимир Путин Биньямин Нетаньяху Наама Иссахар

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