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Путин и Нетаньяху обсудили урегулирование "дела Иссахар" и проблему исторической правды

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке, предстоящий визит Путина в Израиль и судьбу осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар. Израильский премьер по итогам разговора заявил, что ситуация с Иссахар "движется к урегулированию", пишет Jerusalem Post со ссылкой на его канцелярию.

Разговор укрепил оптимизм Нетаньяху в отношении того, что переговоры об освобождении гражданки Израиля продвигаются к решению вопроса, сообщила канцелярия.

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны, сообщила пресс-служба Кремля. Лидеры обсудили некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в свете скорого визита Путина в Израиль для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-ой годовщине освобождения концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста.

"С обеих сторон подчеркнута важность сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны и недопустимость пересмотра ее итогов", - говорится в пресс-релизе.

25-летнюю гражданку Израиля и США Иссасхар задержали в апреле 2019 года в аэропорту "Шереметьево", где она совершила пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В ее рюкзаке нашли около десяти граммов гашиша. Она отрицала причастность к контрабанде наркотиков и их хранению, а в суде заявила, что не знает, откуда гашиш появился в ее рюкзаке.

Химкинский городской суд в октябре приговорил ее к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков и незаконное их хранение, в декабре Мосгорсуд подтвердил этот приговор. Нетаньяху не раз за нее заступался и просил ее освободить.

Наама Иссахар Израиль Биньямин Нетаньяху Шереметьево Химкинский суд Мосгорсуд Освенцим Владимир Путин

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