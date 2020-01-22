Глава МИД Израиля высоко оценил вклад СССР в победу над нацизмом

Он не исключил, что без Советского Союза "государство Израиль не было бы создано"

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Израиль признает ведущую роль СССР в победе над нацизмом и помнит о героизме солдат Красной армии, заявил в интервью газете "Известия" министр иностранных дел и разведки Израиля, член военно-политического кабинета Исраэль Кац.

"Разумеется, мы помним и высоко ценим вклад советских солдат, которые боролись с нацистским угнетателем. Красная армия освободила евреев из большинства лагерей смерти, в том числе из Аушвиц-Биркенау, 75-летие освобождения которого мы отмечаем в Иерусалиме в эти дни. Это одно из самых важных событий по увековечиванию памяти погибших в холокосте и во время Второй мировой войны", - сказал Кац.

Он подчеркнул, что "если бы Советский Союз не одержал победу над нацизмом, наша история была бы совсем другой".

"Возможно, государство Израиль не было бы создано и самый страшный кошмар человечества - нацистское господство - стал бы реальностью. К нашей радости, все сложилось иначе. И можно сказать, что победа Красной армии и антигитлеровской коалиции - часть исторического процесса, который привел к возможности создать Государство Израиль", - отметил глава израильского МИДа.

Отвечая на вопрос издания, как на двусторонних отношениях отразилась история с задержанием израильтянки Наамы Иссахар, и будет ли эта тема подниматься во время визита президента РФ Владимира Путина в Израиль, Кац подчеркнул, что "отношения между Израилем и РФ развиваются и продолжат динамично развиваться в различных областях".

"Визит президента Путина в Израиль, которому мы рады, является еще одним подтверждением динамичного развития наших двусторонних отношений. Что касается дела Наамы Иссахар, могу вас заверить: Израиль делает все возможное в вопросе ее возвращения на родину", - заявил министр иностранных дел и разведки Израиля.

Дело Иссахар

Гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту "Шереметьево". Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около десяти граммов гашиша. Израильтянка отрицала причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде девушка заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее сумке. Она также отметила, что ранее признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября приговорил Иссахар к семи годам и шести месяцам колонии общего режима, признав ее виновной в контрабанде наркотиков в значительном размере (п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и незаконном хранении наркотиков (ч.1 ст. 228 УК РФ). 19 декабря Мособлсуд признал приговор законным и обоснованным.

Накануне израильские СМИ сообщили, что Россия и Израиль согласовали основные моменты помилования Иссахар.