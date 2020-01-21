Число жертв нового коронавируса в Китае достигло шести человек

Медицинский персонал в больнице Цзиньинтань в Ухане Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Новый тип коронавируса унес жизни еще двух человек в Китае. Таким образом, общее число жертв достигло шести, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники в руководстве КНР.

Ранее сообщалось о гибели четырех пациентов.

Кроме того, подтвердилась информация о 80 новых случаях заражения коронавирусом. Учитывая новые данные, число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 291 человека. Под медицинским наблюдением находятся более 900 человек. Установлено, что вирус может передаваться от человека к человеку.

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал принять эффективные меры по недопущению эпидемии и оказанию помощи заболевшим.

Случаи заболевания коронавирусом отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии, Таиланде. Медицинские власти Австралии начали проверку всех пассажиров, прибывающих в страну из города Ухань, аналогичные меры введены в трех аэропортах США, в Таиланде. Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить угрозу международной безопасности.