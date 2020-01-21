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Число жертв нового коронавируса в Китае достигло шести человек

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло шести человек
Медицинский персонал в больнице Цзиньинтань в Ухане
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Новый тип коронавируса унес жизни еще двух человек в Китае. Таким образом, общее число жертв достигло шести, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники в руководстве КНР.

Ранее сообщалось о гибели четырех пациентов.

Кроме того, подтвердилась информация о 80 новых случаях заражения коронавирусом. Учитывая новые данные, число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 291 человека. Под медицинским наблюдением находятся более 900 человек. Установлено, что вирус может передаваться от человека к человеку.

Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал принять эффективные меры по недопущению эпидемии и оказанию помощи заболевшим.

Случаи заболевания коронавирусом отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии, Таиланде. Медицинские власти Австралии начали проверку всех пассажиров, прибывающих в страну из города Ухань, аналогичные меры введены в трех аэропортах США, в Таиланде. Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить угрозу международной безопасности.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 21 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай

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