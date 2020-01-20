Новый тип коронавируса оказался способен передаваться от человека к человеку

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Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Новый тип коронавируса, который распространился по всему Китаю, может передаваться от человека к человеку, сообщает CNN в понедельник со ссылкой на Национальную комиссию по здравоохранению КНР.

Представитель комиссии Чжун Наньшань подтвердил, что два случая заражения в китайской провинции Гуандун были вызваны передачей вируса именно таким образом.

По данным китайских СМИ, также заразились и медработники.

Ранее власти КНР сообщили, что за минувшие выходные зафиксировано 139 случаев заражения ранее неизвестным типом коронавируса. Всего на данный момент насчитывается 217 случаев заражения, что в три раза больше, чем на момент обнаружения вируса в прошлом месяце в городе Ухань (провинция Хубэй).

Вспышка пневмонии была зарегистрирована в декабре минувшего года в городе Ухани. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.

Вместе с тем, случаи заболевания также зафиксированы в Гонконге, Таиланде, Японии и Южной Корее.

По официальным данным китайских властей, от пневмонии, вызванной этим вирусом, скончались три человека.

Британские эксперты убеждены, что на самом деле число заболевших достигло почти 1,7 тыс. человек, сообщила телерадиокорпорация Би-би-си.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду, 22 января, проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

В 2002-2003 годах в Китае была зафиксирована вспышка тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV), который привел к смерти около 650 человек.