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Роспотребнадзор и ВОЗ разошлись в рекомендациях о поездках в Ухань

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, выезжающим в Китай, не ездить в город Ухань, откуда пошла вспышка нового коронавируса, вызывающего пневмонию. Во Всемирной организации здравоохранения пока никаких ограничений на поездки не планируют.

Новый коронавирус в Китае

Роспотребнадзор пока посоветовал согражданам перед выездом в Китай уточнять эпидемиологическую ситуацию, употреблять только воду из бутылок и термически обработанную пищу, использовать маски, мыть руки перед едой и после посещения мест массового скопления.

Россиянам особо рекомендовали не ходить на рынки, где продаются животные и морепродукты, в зоопарки и на представления с животными. Ранее сообщалось, что все первые заразившиеся посетили в Ухане рынок морепродуктов. Поездки в Ухань ведомство советует отменить до тех пор, пока в городе не стабилизируется ситуация.

Ссылаясь на данные Пекина на 21 января, Роспотребнадзор напомнил, что в мире подтвержден 291 случай заражения новым коронавирусом (2019-nCoV), 287 из них - в Китае (Ухань, Пекин, Шанхай и провинция Гуандун), два - в Таиланде, по одному в Японии и Южной Корее. Умерли шесть человек. Заражение 15 медицинских работников подтверждает, что вирус передается от человека к человеку. считает ведомство.

Роспотребнадзор усилил на границе контроль за въезжающими, отработал алгоритм действий врачей, если появится кто-то с подозрением на новую инфекцию, обеспечил контроль за готовностью больниц принимать таких пациентов.

Представитель Роспотребнадзора примет участие в экстренном заседании чрезвычайного комитета ВОЗ 22 января. Как сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, на заседании будет решаться, есть ли основания вводить чрезвычайную ситуацию международного значения. До сих пор ВОЗ объявляла ЧС только пять раз - из-за эпидемии свиного гриппа в 2009 году, эпидемии полиомиелита в 2009 году, вируса Зика в 2016 году и лихорадки Эбола в Западной Африке и Демократической республике Конго в 2014 и 2019 годах.

По словам Вуйнович, пока ВОЗ "не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю".

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 21 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Роспотребнадзор ВОЗ Китай Ухань Мелита Вуйнович

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