Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:37

Британская полиция удалила украинский трезубец из пособия против терроризма

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Полиция Великобритании решила удалить изображение герба Украины - трезубца - из "Руководства по противодействию экстремизму".

"В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине!" - говорится в сообщении посольства Украины в Соединенном Королевстве в твиттере в четверг.

В самой же полиции Великобритании подчеркнули, что уже удалили изображение украинского герба из руководства.

"У нас тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами, и мы не хотели нанести обиду. Мы встретились с представителями Форин офиса (МИД Великобритании - ИФ) и украинского посольства, обновили руководство по знакам и символам и удалили украинский конституциональный трезубец", - говорится в сообщении на сайте британской контртеррористической полиции.

Кроме того там объяснили, как изображение герба Украины появилось в документе.

"К сожалению, крайне правые группы имеют историю незаконного присвоения национальных символов, как части своей идентичности, и это причина, почему некоторые национальные флаги и символы появляются в нашем документе", - говорится в объяснении.

Как сообщалось, британская контртеррористическая полиция разместила изображение герба Украины - трезубца в "Руководстве по противодействию экстремизму". Министерство иностранных дел Украины в связи с этим потребовало официальный комментарий от МИД Великобритании, а также исключить изображение украинского Герба из данного пособия.

Великобритания Украина

Новости по теме

Новости

Путин предложил провести в 2020 году "важную и символичную" встречу лидеров 5 стран

Новый коронавирус в Китае

В Сингапуре подтвержден первый случай заражения новым типом коронавируса

В Сингапуре подтвержден первый случай заражения новым типом коронавируса

В "Шереметьево" пока не отменили пятничный рейс из Уханя

Троих россиян в Болгарии обвинили в попытке отравить местного торговца оружием Гебрева

Троих россиян в Болгарии обвинили в попытке отравить местного торговца оружием Гебрева
Новый коронавирус в Китае

В Пекине отменили все мероприятия по случаю китайского Нового года из-за вируса

Путин рассказал о потрясшем его историческом факте о блокаде Ленинграда

Путин рассказал о потрясшем его историческом факте о блокаде Ленинграда

Стрельба произошла в Ереване в отеле, где размещен офис экс-президента Кочаряна

Глава Европейского еврейского конгресса заявил о бегстве евреев из Европы

Глава Европейского еврейского конгресса заявил о бегстве евреев из Европы

Швейцария выпустила самую маленькую в мире золотую монету с показывающим язык Эйнштейном

Швейцария выпустила самую маленькую в мире золотую монету с показывающим язык Эйнштейном

В украинском правительстве назвали главные причины сокращения населения страны

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');