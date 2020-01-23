Британская полиция удалила украинский трезубец из пособия против терроризма

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Полиция Великобритании решила удалить изображение герба Украины - трезубца - из "Руководства по противодействию экстремизму".

"В ответ на многочисленные обращения украинцев и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! Слава Украине!" - говорится в сообщении посольства Украины в Соединенном Королевстве в твиттере в четверг.

В самой же полиции Великобритании подчеркнули, что уже удалили изображение украинского герба из руководства.

"У нас тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами, и мы не хотели нанести обиду. Мы встретились с представителями Форин офиса (МИД Великобритании - ИФ) и украинского посольства, обновили руководство по знакам и символам и удалили украинский конституциональный трезубец", - говорится в сообщении на сайте британской контртеррористической полиции.

Кроме того там объяснили, как изображение герба Украины появилось в документе.

"К сожалению, крайне правые группы имеют историю незаконного присвоения национальных символов, как части своей идентичности, и это причина, почему некоторые национальные флаги и символы появляются в нашем документе", - говорится в объяснении.

Как сообщалось, британская контртеррористическая полиция разместила изображение герба Украины - трезубца в "Руководстве по противодействию экстремизму". Министерство иностранных дел Украины в связи с этим потребовало официальный комментарий от МИД Великобритании, а также исключить изображение украинского Герба из данного пособия.