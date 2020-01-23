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Путин пообещал матери осужденной израильтянки, что с девушкой все будет хорошо

Путин пообещал матери осужденной израильтянки, что с девушкой все будет хорошо
Мать Наамы Иссахар пожимает руку президенту России Владимиру Путину
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин после встречи с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар, заявил, что с ней все будет хорошо.

"Я встретился сейчас с мамой Наамы, для меня ясно, что Наама из хорошей и очень порядочной семьи. Мне известна позиция господина премьер-министра (Израиля), который просит принять соответствующее решение. Все это будет учтено при принятии окончательного решения", - сказал Путин после совместной с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом Третьим встречи с матерью израильтянки Яффой.

"Мама очень переживает, я это вижу. Я ей сказал и хочу еще раз повторить: все будет хорошо", - добавил президент РФ.

На этих словах супруга израильского премьера Сара Нетаньяху обняла Яффу Иссахар, а та приложила руку к сердцу в знак благодарности.

Путин отметил, что сегодня Нааму Иссахар в колонии посетит уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Глава подмосковного Совета по правам человека Марина Юденич рассказала "Интерфаксу", что посещала Иссахар две недели назад, на условия содержания девушка не жаловалась.

"Я ее видела, была у нее (...) 10 января в колонии. (...) Она - приятная, улыбчивая девочка, конечно, расстроенная и растерянная, но не сломленная. Она понимает, что натворила глупостей, но при этом - не в депрессии. (...) На условия содержания она не жаловалась. С ней в камере находились еще четыре женщины, которые к ней тепло относились, по-матерински ее опекали. Она получала очень много писем, рассказывала, что ей писали со всех точек земного шара приходят", - сказала Юденич.

25-летнюю гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту "Шереметьево". Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша. Иссахар в октябре была приговорена к 7,5 годам колонии общего режима. Сама она отрицает причастность к контрабанде наркотиков и их хранению.

Владимир Путин Наама Иссахар Яффа Иссахар

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