Москалькова сочла недопустимыми отказы осужденной израильтянке во встречах с матерью

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает недопустимым отказывать осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянке Нааме Иссахар в свиданиях с матерью.

"В ходе проверки выяснилось, что девушке несколько раз неправомерно отказывали в свиданиях с матерью. Учитывая, что Наама находится вдали от родного дома, в чужой стране, где рядом так мало родных и близких, считаю такие действия со стороны должностных лиц недопустимыми. Руководителю исправительной колонии было вынесено представление. Думаю, впредь таких нарушений не повторится", - сообщила Москалькова в своем инстаграме в четверг.

Она отметила, что направляла обращения прокурору Московской области с просьбой провести проверку по данному делу, а также просила уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерину Семенову посетить заключенную, пообщаться с ней, проверить условия содержания.

Из сообщений, полученных в ответ на обращения Москальковой, следовало, что Иссахар не жалуется на условия содержания, встречается с представителями консульских учреждений, регулярно общается по электронной почте, в том числе на английском и иврите.

Иссахар - гражданка Израиля и США, приговоренная в октябре 2019 года к 7,5 лет годам колонии общего режима. Ее задержали в аэропорту "Шереметьево" в апреле 2019 года при пересадке на пути из Дели в Тель-Авив, у нее нашли 10 граммов гашиша. Израильтянка отрицала причастность к контрабанде наркотиков и их хранению.

Как сообщалось, в четверг президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху встретятся с матерью Наамы Яффой Иссахар. Об освобождении девушки неоднократно просили Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин. В частности, дело израильтянки обсуждалось в ходе телефонных разговоров Путина и Нетаньяху 16 января и 26 декабря 2019 года.

Израильские СМИ полагают, что президент России "объявит о помиловании и назовет дату освобождения" израильтянки из-под стражи во время визита в Израиль. При этом в публикациях увязывалась возможность помилования израильтянки с передачей российской стороне Александровского подворья в Иерусалиме.

На брифинге в преддверие визита Путина журналисты попросили Ушакова прокомментировать эти сообщения. "Вы можете увязывать, что хотите, но вы еще не знаете, какое решение будет по девушке", - ответил помощник главы российского государства. По его словам, "решение израильской стороны по этому подворью идет в русле тех добрых отношений, которые сложились между нашими странами и лично между премьер-министром (Израиля) и президентом (России)".

Александровское подворье находится в Старом городе Иерусалима в непосредственной близости от Храма Гроба Господня. Подворье представляет собой археологический и архитектурный комплекс, включающий в себя Порог Судных Врат, домовую церковь Святого Александра Невского, фрагменты археологических раскопок, музей и другие достопримечательности. Земля, где расположен комплекс, была приобретена в 1859 году императором Александром III. Комплекс был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году.

Конфликт вокруг права собственности начался после революции 1917 года. В настоящее время подворье занимает группа лиц во главе с гражданином ФРГ Николаем Воронцовым-Гофманом, с официальным названием "Русское православное общество Святой Земли", зарегистрированным в Мюнхене. Этот вопрос оспаривает Императорское православное палестинское общество, председателем которого является бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин.