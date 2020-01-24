Роспотребнадзор пока не выявил в России новый коронавирус

Дипломаты пока не получали данные о заболевших в Китае россиянах

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор утром 24 января сообщил, что по данным на 23 января, новых случаев подозрения на заражение новым коронавирусом из Китая в стране не выявлено. Ведомство рекомендует россиянам не ездить в Китай, пока там не стабилизируется эпидемиологическая ситуация.

21 января Роспотребнадзор издал рекомендацию воздержаться от поездок в Ухань, который считается источником распространения новой инфекции. В ночь на 24 января ведомство расширило этот совет и рекомендовало не ездить в Китай вообще. Сотрудники ведомства продолжают следить за состоянием прибывающих из Китая.

Российское посольство в Пекине сообщило, что у него нет данных о россиянах, которые бы заразились коронавирусом в КНР.

По последним данным, в Китае подтвержден 881 случай заражения, еще 11 человек заболели за границей. Умерли 26 заболевших. Вирус, вызывающий пневмонию, был впервые выявлен в Ухане. Первые заболевшие посетили местный рынок морепродуктов, где также продаются животные и змеи. По предположению генетиков, к человеку вирус мог перейти от ядовитых змей.

Ухань и еще 12 городов в провинции Хубэй решено закрыть, чтобы остановить распространение вируса. В четверг сообщалось, что российская сторона не закрывала транспортное сообщение с Уханем, и в пятницу в "Шереметьево" должен приземлиться пассажирский самолет из этого города. Позднее стало известно, что авиакомпания China Southern изменила этот рейс и теперь самолет полетит из Гуанчжоу в Москву без промежуточной посадки в Ухане.

В ВОЗ пока решили, что еще рано объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения, но рекомендовали всем странам продолжать изучать новый вирус и проводить противоэпидемические мероприятия.