ВОЗ призвала все страны мира принять меры по сдерживанию нового коронавируса

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам анализа ситуации со вспышкой пневмонии в Китае рекомендует всем странам мира проводить противоэпидемические мероприятия в полном объеме и информировать ВОЗ о всех случаях заражения, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Как сообщалось, представитель российского ведомства принимает участие в заседании специальной комиссии ВОЗ, которая оценивает риски для международного здравоохранения в связи с распространением коронавируса. Среди противоэпидемических мер ВОЗ перечисляет "проведение активного эпиднадзора, раннее выявление (инфекции - ИФ), изоляцию и ведение случаев, отслеживание контактов (зараженных - ИФ) и предотвращение дальнейшего распространение инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV, а также предоставление полных данных в ВОЗ", говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

В Роспотребнадзоре отмечают, что страны мира обязаны делиться информацией об эпидемической ситуации с ВОЗ в рамках международных договоренностей. Кроме того, всем государствам рекомендовано уделять особое внимание сокращению случаев инфицирования людей, предотвращению вторичной передачи и международного распространения инфекции и содействию международному реагированию на эту угрозу.

Медикам во всем мире также рекомендовано активно участвовать "в пополнении знаний о вирусе и заболевании, а также в продвижении вперед научных исследований". "Странам также следует исполнять рекомендации ВОЗ в отношении поездок", - подчеркивается в сообщении.

В ВОЗ также подчеркивают, что "мировое сообщество должно продолжать демонстрировать солидарность и сотрудничество в оказании поддержки друг другу в выявлении источника этого нового вируса, его полного потенциала в плане передачи от человека к человеку, обеспечении готовности возможному завозу случаев заболевания и в проведении исследований с целью разработки необходимого лечения", цитируют в Роспотребнадзоре рекомендации международной организации.

Ранее в январе Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам воздержаться от поездок в Китай до стабилизации эпидемиологической ситуации в этой стране. Кроме того, руководитель ведомства Анна Попова говорила, что Россия начала разработку собственной вакцины от нового коронавируса из КНР, а специалисты Роспотребнадзора подключены к работе по борьбе с этим заболеванием.

Попова также рассказывала, что угроза распространения в РФ нового коронавируса полностью минимизирована, а ведомством разработана собственная тест-система для его раннего выявления. Кроме того, в Роспотребнадзоре заверяли, что у всех лабораторий Центров гигиены и эпидемиологии есть возможности для раннего выявления нового опасного коронавируса из КНР.

"Уханьский" вирус

В декабре 2019 года в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных.

В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта.

Власти провинции Хубэй потребовали от всех ведомств прекратить проведение не вызванных острой необходимостью совещаний и собраний, призвали население Уханя воздерживаться от проведения массовых мероприятий, включая семейные, несмотря на то, что на 25 января приходится "Праздник весны" - Новый год по лунному календарю, самый почитаемый в Китае праздник.