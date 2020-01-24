В Китае задействуют военных медиков для борьбы с коронавирусом

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Центральное командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) решило отправить военных медиков в Ухань для борьбы с распространением вспышки коронавируса, сообщают в пятницу китайские СМИ.

Ожидается, что они будут размещены в городских больницах, где будут помогать местным врачам и медсестрам, которые борются с эпидемией.

Кроме того, в пятницу агентство "Синьхуа" сообщило, что министерство финансов КНР выделило 1 млрд юаней ($145 млн) в помощь провинции Хубэй для борьбы со смертельным коронавирусом нового типа. Это очередная мера Китая по контролю за распространением пневмонии, вызванной коронавирусом, отметило агентство.

Ранее 24 января также стало известно, что министерство культуры и туризма КНР велело турагентствам приостановить продажу турпакетов для путешествий по стране и за ее пределами в рамках борьбы с распространением нового вируса. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ, попавший в его распоряжение.

Ограничения пришлись на начало китайских новогодних каникул, когда миллионы граждан Китая традиционно отправляются в путешествия по Китаю и за границу, они станут большим ударом по туристической индустрии страны, подчеркнуло агентство.

Кроме того, в Китае из-за инфекции прекращается доступ ко многим достопримечательностям. Так, закрывается часть Великой Китайской стены, находящаяся на перевале Цзюйюн. У посетителей городка Губэй, расположенного возле Великой Китайской стены, перед визитом будут измерять температуру. Китайскую стену ежегодно посещают порядка 10 млн туристов.

Пекинский национальный стадион, также известный как "Птичье гнездо", закрыли до 30 января. С субботы, 25 января, туристам закроют доступ в гробницы императоров династии Мин и лес пагод Иньшань в Пекине. Ранее было объявлено о закрытии комплекса парка развлечений Диснейленд в Шанхае. Компания Cirque du Soleil, организующая цирковые шоу, сообщила об отмене представлений на востоке Китая.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек погибли. В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. Закрывается для въезда и выезда и ряд других городов в провинции Хубэй.