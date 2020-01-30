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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 05:33

В Китае медикам будут доплачивать за работу с зараженными "уханьским" коронавирусом

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Минфин и Госкомитет КНР по вопросам здравоохранения объявили, что все медики, непосредственно связанные с больными пневмонией нового типа, будут ежедневно получить дополнительно по 300 юаней ($43,5).

Остальным медработниками, участвующим в профилактике и предотвращении распространения заболевания, дополнительная финансовая помощь будет составлять 200 юаней ($29) в день.

Новый коронавирус в Китае

Как сообщила в четверг газета "Жэньминь жибао", из различных провинций и городов Китая в помощь провинции Хубэй - эпицентр распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, прибыли 52 бригады медиков общей численностью более 6 тыс. человек.

В Хубэй продолжают поступать пожертвования от различных провинций, компаний и частных лиц. Провинциальным обществом Красного креста по состоянию на полдень среды получено 4,26 млрд юаней ($618 млн).

Ранее в январе агентство "Синьхуа" сообщало, что министерство финансов КНР выделило 1 млрд юаней ($145 млн) в помощь провинции Хубэй для борьбы со смертельным коронавирусом нового типа.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, всего с конца прошлого года в Китае зафиксировано 7 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, от этой болезни скончались 170 человек. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия, Франция и Финляндия.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Китай Хубэй Ухань

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