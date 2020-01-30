В Китае медикам будут доплачивать за работу с зараженными "уханьским" коронавирусом

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Минфин и Госкомитет КНР по вопросам здравоохранения объявили, что все медики, непосредственно связанные с больными пневмонией нового типа, будут ежедневно получить дополнительно по 300 юаней ($43,5).

Остальным медработниками, участвующим в профилактике и предотвращении распространения заболевания, дополнительная финансовая помощь будет составлять 200 юаней ($29) в день.

Как сообщила в четверг газета "Жэньминь жибао", из различных провинций и городов Китая в помощь провинции Хубэй - эпицентр распространения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, прибыли 52 бригады медиков общей численностью более 6 тыс. человек.

В Хубэй продолжают поступать пожертвования от различных провинций, компаний и частных лиц. Провинциальным обществом Красного креста по состоянию на полдень среды получено 4,26 млрд юаней ($618 млн).

Ранее в январе агентство "Синьхуа" сообщало, что министерство финансов КНР выделило 1 млрд юаней ($145 млн) в помощь провинции Хубэй для борьбы со смертельным коронавирусом нового типа.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, всего с конца прошлого года в Китае зафиксировано 7 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, от этой болезни скончались 170 человек. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия, Франция и Финляндия.