Зеленский назвал диалог с Путиным единственным способом завершить войну

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский в большом интервью израильскому "9-му Каналу" заявил, что диалог с президентом РФ Владимиром Путиным - единственный способ закончить войну на юго-востоке Украины. Минские договоренности, по его словам, - это пока единственный документ, вокруг которого можно встречаться для урегулирования конфликта в Донбассе, но решить проблему возвращения на Украину удерживаемых в Донбассе, Крыму и России украинцев он не способен, считает украинский президент.

Диалог с Путиным

Зеленский заявил, что идет на прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным, потому что только так можно вернуть на родину удерживаемых в Донбассе, Крыму и на территории России украинцев и попытаться завершить войну.

"Возвращение моряков и кораблей - это отношения, не связанные с "Минском" и Нормандским форматом, это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации. А как иначе? По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем. Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах, граждане Украины, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России. С кем мне решать эти вопросы? Мне надо их решать с тем, кто все решает там, - это президент Российской Федерации", - сказал президент Украины, подчеркнув, что возвращение людей ему важнее амбиций, вопросов этикета и дипломатии.

Минские соглашения

Зеленский назвал Минские соглашения единственным в настоящее время документом, на основании которого можно вести диалог по прекращению войны и урегулированию ситуации в Донбассе, но отметил, что украинская сторона разрабатывает варианты на случай провала действующих договоренностей.

"У Минских соглашений есть настоящее, и в этом настоящем есть Украина, с теми проблемами, которые у нас возникли, с той войной на Донбассе, которую не мы начали, не мы ее принесли на нашу территорию. Минские соглашения в нынешнем виде - это единственное, что пока есть. Ты идешь по ним или не идешь. Ты строго по ним идешь или ты хочешь их пересмотреть. Но это бумага, документ, это объект, вокруг которого возможно встречаться. На уровне Трехсторонней контактной группы в Минске или на уровне продолжения существенных шагов, исходя из Минских соглашений, уже на встречах в Нормандском формате", - пояснил Зеленский.

Он сообщил, что Киев "думает" о том, чтобы встречаться "вокруг чего-то еще", помимо Минских договоренностей.

"Разрабатываем ли мы другие варианты, если не сработает этот вариант? Да", - подчеркнул Зеленский.

При этом президент Украины сказал, что по реализации Минских соглашений есть претензии к "той стороне, стороне боевиков, которых поддерживает Россия".

"Конечно, у нас появился диалог, мы стали о чем-то говорить. Это важно. Три года не было Нормандского формата. Мы договорились. Мы вернули моряков до Нормандского формата, вернули корабли, Россия на это пошла. Очень важно, значит, мы о чем-то говорим", - отметил он.

Отношения с США

Зеленский считает, что экономические и геополитические отношения Украины со США находятся на хорошем уровне, и их нужно улучшать, не втягиваясь во внутренние политические процессы.

"Для меня были важны хорошие отношения со США, которые в разные периоды были разными. Я считаю, что выборы (в США - ИФ) - это сугубо политический вопрос, и точно не вопрос Украины, а вопрос США. Их президент, их народ, выбирайте, кого хотите, мы поддержим ваш выбор", - сказал он в интервью израильскому "9 каналу".

Зеленский отметил, что когда после его телефонного разговора в сентябре с президентом США Дональдом Трампом стала развиваться "какая-то история", то он делал всё возможное, чтобы Украину не втягивали в этот политический вопрос.

Зеленский указал, что текст его разговора с Трампом все читали. "Это популярное чтиво. Я так понимаю, что США могли даже это, как бестселлер, потом продать. Большего, чем там было, мне добавить нечего", - отметил он.

На очередной вопрос журналистов о том, давил ли на него Трамп во время этого разговора, Зеленский ответил, полушутя: "Я в своей жизни о давлении слышал только от своей бабушки, которая жила с нами. Я вообще жил с двумя бабушками, и всё время мерил им давление. На меня в принципе очень сложно давить".