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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:11

Власти Гонконга объявили повышенный уровень тревоги из-за коронавируса

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Власти Гонконга в субботу приняли решение о введении повышенного уровня тревоги в связи с распространением "уханьского" коронавируса, сообщает South China Morning Post.

Это предполагает введение максимальных мер по защите жителей от заболевания.

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До сих пор в Гонконге действовал более низкий уровень тревоги.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм позже проведет специальное заседание, чтобы определить, какие дополнительные меры следует принять для сдерживания распространения заболевания.

Также власти отменили марафон, в котором 9 февраля должны были принять участие около 70 тыс. человек, и продлили школьные каникулы в связи с китайским новым годом.

В Гонконге зафиксировано пять случаев заболевания коронавирусом. Все пациенты ранее побывали в китайском городе Ухань, из которого и началось распространение заболевания.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 25 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Гонконг

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