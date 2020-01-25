В Китае приостановят автобусное сообщение между провинциями для борьбы с коронавирусом

Сотрудники Службы безопасности измеряют температуру пассажиров на входе в метро в Пекине Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Власти КНР решили приостановить движение рейсовых автобусов между провинциями страны, чтобы таким образом сдержать распространение опасного коронавируса, сообщает в субботу китайский телеканал CGTN.

По его информации, эта мера вступит в силу 26 января.

Со своей стороны, некоторые западные СМИ сообщают и о планах властей Китая скоро ввести временный запрет для рейсовых автобусов как на въезд, так и на выезд из Пекина.

Как сообщило ранее местное издание Global Times, вводимые властями КНР усиленные меры по защите населения от нового коронавируса затрагивают более 1 млрд человек. По его данным, уже на территории 22 провинций и муниципалитетов действует наивысший уровень тревоги в связи с угрозой для здоровья населения.

Издание также сообщало со ссылкой на китайские службы здравоохранения, что на территории Китая зафиксировано 1 355 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. Число скончавшихся пациентов к вечеру субботы по китайскому времени не изменилось: 41 человек.

В декабре прошлого года в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее не известный вид коронавируса. Отдельные случаи заболевания зафиксированы и за пределами Китая.