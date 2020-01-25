Больных новой коронавирусной инфекцией в России не зарегистрировано

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) из КНР в России не зафиксировано, сообщили в субботу в Роспотребнадзоре.

Как говорится в сообщении ведомства, за время введения мониторинга выявлены: шесть больных респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), пять больных гриппом А, два больных гриппом В, два больных парагриппом, один больной сезонной коронавирусной инфекцией.

По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями в России, превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается, добавили в ведомстве.

Между тем, как сообщалось ранее, прибывшего накануне в Иркутск из Пекина гражданина Китая госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщила пресс-служба правительства региона. По ее данным, как пояснили в минздраве региона, предварительный диагноз - нетипированный вирус гриппа А. Однако для полного исключения подозрения на коронавирус анализы больного направлены в Новосибирск, результаты будут получены в субботу, отметили в пресс-службе.

"Уханьский" коронавирус

Неизвестный ранее штамм коронавируса, вызывающий пневмонию, начал распространяться в китайском Ухане в конце декабря 2019 года и с тех пор вышел за пределы города и страны. По последним данным, в Китае число больных пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, достигло 1287, умер 41 человек. Одна смерть от пневмонии зафиксирована в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Также случаи заражения вирусом были зарегистрированы в Таиланде, Японии, Сингапуре, Южной Корее, США, Франции, Австралии и Малайзии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что пока преждевременно объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения. При этом организация призвала все страны мира принять меры по сдерживанию нового коронавируса.