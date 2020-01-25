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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 22:39

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило тысячу

По последним данным, погиб 41 человек

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - По состоянию на 00:00 часов субботы по местному времени (19:00 мск пятницы) в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, достигло 1287 человек, сообщил госкомитет КНР по здравоохранению.

Число погибших достигло 41, за сутки умерли 16 человек.

Как сообщалось, в одной только провинции Хубэй к полуночи субботы по местному времени число подтвержденных случаев пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, составило 729 человек. Скончались 39 человек, причем 38 из них жители Уханя, где и началась вспышка заболевания.

Вспышка пневмонии в Китае

Неизвестный ранее штамм коронавируса, вызывающий пневмонию, начал распространяться в китайском Ухане в конце декабря 2019 года и с тех пор вышел за пределы города и страны. Ранее случаи заражения вирусом уже были зарегистрированы в Таиланде, Японии, Сингапуре, Южной Корее, США и Франции.

В России случаев заболевания новым вирусом пока не зафиксировано, однако, как сообщалось ранее, в Боткинскую больницу Петербурга продолжают поступать прибывшие из Китая для проверки.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что пока преждевременно объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения. При этом организация призвала все страны мира принять меры по сдерживанию нового коронавируса.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Китай Ухань

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