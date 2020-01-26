Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 января

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Роспотребнадзор выдал рекомендации россиянам в связи с угрозой распространения коронавируса. Врачи советуют пить бутилированную воду и не покупать еду на китайских рынках. Если симптомы вируса появились, не следует заниматься самолечением.

– Новый лайнер Boeing 777X совершил первый полет. Это последняя модель в линейке широкофюзеляжных дальнемагистральных пассажирских лайнеров. Он вмещает более 300 пассажиров и уже заказан крупнейшими авиакомпаниями.

– Китай подсчитал число заразившихся коронавирусом. Подтвержденных случаев уже почти две тысячи. Несмотря на случай излечения от болезни, 13 человек уже умерли.

– Россиянки заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию. Все спортсменки тренируются у Этери Тутберидзе. Ранее чемпионами Европы в танцах стала российская пара Синицына-Кацалапов.

– Минздрав отчитался о ситуации с коронавирусом в России. Каждый день возникают подозрительные случаи, особенно тщательно проверяют китайских туристов. Пока в России не выявили ни одного заболевшего.

– Астронавты МКС успешно отремонтировали бортовой спектрометр. Аппарат работает почти девять лет. Он нужен, чтобы определять происхождение частиц, прилетающих из дальнего космоса.