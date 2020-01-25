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Астронавты МКС успешно отремонтировали бортовой спектрометр

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано и американский астронавт Эндрю Морган в субботу в ходе выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) завершили работы по ремонту ее магнитного альфа-спектрометра, сообщило НАСА.

Выход в космический вакуум, который продлился более шести часов, начался 07:04 по времени Восточного побережья США (15:04 по Москве).

В ходе предыдущих трех выходов в открытый космос в конце прошлого года на спектрометре был установлен новый блок системы охлаждения (UTTPS) взамен вышедшего из строя. В рамках нынешних работ астронавты провели проверку соединения блока на предмет наличия утечек охлаждающего углекислого газа, а также очистили стекла камеры высокого разрешения.

Магнитный альфа-спектрометр (AMS-02), доставленный на МКС в мае 2011 года и установленный на ферме станции, предназначен для регистрации космических частиц и измерения их электрических зарядов в поисках антиматерии и темной материи. Он призван приблизить человечество к пониманию происхождения Вселенной.

Три года назад на спектрометре начали отказывать насосы его системы охлаждения. Поэтому на МКС с последними тремя грузовыми кораблями были доставлены оборудование, запчасти и специально спроектированные инструменты, в том числе для резки металлических листов, трубок и креплений.

Ремонт прибора никогда не предполагалось проводить на орбите из-за особой сложности работ. Если астронавтам удастся восстановить работу спектрометра, то он сможет проводить исследования, по меньшей мере, до 2024 года.

космос МКС НАСА Лука Пармитано Эндрю Морган

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