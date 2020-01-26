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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 22:57

Минздрав отчитался о ситуации с коронавирусом в России

Минздрав отчитался о ситуации с коронавирусом в России
Турист в медицинской маске в аэропорту Шереметьево
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Случаев заболевания новым коронавирусом в РФ нет, сообщает Минздрав России.

"По состоянию на 21:00 25 января в России лабораторно подтверждённых случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено", – говорится в справке Минздрава, опубликованной замминистра здравоохранения России Олегом Салагаем в телеграме в субботу.

Вместе с тем, согласно данным Минздрава, в приграничных с Россией территориях Китая выявлено семь случаев заболевания новым коронавирусом, один летальный.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения "уханьским" коронавирусом в мире - более 1400 человек (около 1370 - в Китае), 42 (2,9%) летальных, все в Китае.

Пациенты с коронавирусом (один или несколько случаев, все они приехали из Китая) были выявлены в Таиланде, Южной Корее, Австралии, США, Сингапуре, Малайзии, Тайване, Японии, Вьетнаме, Непале, Франции.

СМИ напоминают, что коронавирус способен передаваться от человека к человеку, а также мутировать. За пределами Китая вместе с тем коронавирус пока от человека человеку не передавался.

В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее не известный вид коронавируса.

коронавирус Минздрав

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