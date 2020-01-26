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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:48

В Пекине, Тяньцзине, Сиани из-за коронавируса приостановят автобусные перевозки

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Власти Пекина объявили, что в связи с опасностью распространения коронавируса с этого воскресенья вводят запрет на пересечение автобусами границ китайской столицы, сообщают западные СМИ.

Аналогичные меры озвучила администрация города Тяньцзин - запрет вступит в действие с понедельника.

Также, начиная с 18:00 по местному времени (13:00 по Москве), в Сиани (провинция Шэньси) приостанавливаются междугородние автобусные перевозки, а также туристические поездки на автобусах. Такие же меры коснутся поездок на такси, кроме тех, что касаются городского аэропорта.

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Кроме этого, по данным западных СМИ, провинция Шаньдун - с населением около 100 млн человек - вводит запрет на въезд автобусов из других провинций страны. Отправление автобусов на рейсах между городами самого Шаньдуна будет разрешено, если только на автовокзалах можно будет мерить температуру у пассажиров.

В декабре в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.

Число жертв этого типа пневмонии достигло 56 - на 15 человек больше, чем по данным, опубликованным в ночь на субботу.

Тем временем, число заразившихся приближается к двум тысячам человек.

За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Также четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 26 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай

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