В Пекине, Тяньцзине, Сиани из-за коронавируса приостановят автобусные перевозки

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Власти Пекина объявили, что в связи с опасностью распространения коронавируса с этого воскресенья вводят запрет на пересечение автобусами границ китайской столицы, сообщают западные СМИ.

Аналогичные меры озвучила администрация города Тяньцзин - запрет вступит в действие с понедельника.

Также, начиная с 18:00 по местному времени (13:00 по Москве), в Сиани (провинция Шэньси) приостанавливаются междугородние автобусные перевозки, а также туристические поездки на автобусах. Такие же меры коснутся поездок на такси, кроме тех, что касаются городского аэропорта.

Кроме этого, по данным западных СМИ, провинция Шаньдун - с населением около 100 млн человек - вводит запрет на въезд автобусов из других провинций страны. Отправление автобусов на рейсах между городами самого Шаньдуна будет разрешено, если только на автовокзалах можно будет мерить температуру у пассажиров.

В декабре в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.

Число жертв этого типа пневмонии достигло 56 - на 15 человек больше, чем по данным, опубликованным в ночь на субботу.

Тем временем, число заразившихся приближается к двум тысячам человек.

За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Также четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.