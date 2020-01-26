В Париже из-за коронавируса отменили парад в честь лунного Нового года

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Китайские организации отказались от проведения в центре Парижа в воскресенье парада в честь Нового года по лунному календарю в связи с ситуацией с новым коронавирусом, сообщает сайт издания The Guardian.

Мэр Парижа Анн Идальго при этом сообщила, что китайское сообщество "очень эмоционально и обеспокоенно" воспринимает ситуацию вокруг коронавируса, поэтому отменило мероприятие.

Аналогичный парад был отменен и в Бордо - в знак солидарности с пострадавшими от коронавируса в Китае и с целью снизить риск возможной передачи вируса.

The Guardian напоминает, что ранее французские власти идентифицировали трех человек, инфицированных новым вирусом: двое проходят лечение в Париже и один в Бордо.

В декабре прошлого года в Ухане (китайская провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.

Число жертв этого типа пневмонии достигло 56. Число заразившихся приближается к двум тысячам человек.

За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Также четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее и Вьетнаме, по три - кроме Франции, в США, Сингапуре и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.