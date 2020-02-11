В Хубэе из-за коронавируса уволили двух высокопоставленных чиновников

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В провинции Хубэй, которая считается эпицентром вспышки нового коронавируса, уволили двух высокопоставленных чиновников из регионального Комитета здравоохранения, сообщил телеканал CGTN.

Это секретарь комитета Компартии Китая в Комитете здравоохранения Чжан Цзинь и рукоовдитель Комитета здравоохранения Лю Инцзы. Обе эти должности займет недавно введенный в состав регионального Комитета здравоохранения Ван Хэшэн - заместитель руководителя Госкомитета здравоохранения КНР.

Новый коронавирус, вызывающий пневмонию, начал распространяться в столице провинции в декабре. В январе власти начали принимать меры и в итоге фактически закрыли Ухань на карантин. В конце января мэр Уханя Чжоу Сянван объяснил, что информация о новой инфекции замалчивалась в соответствии с требованиями законодательства, городские власти не имели право ее раскрывать.

7 февраля стало известно, что в Ухане умер от пневмонии врач Ли Вэньлян, который в декабре первым предупредил в соцсетях о появлении нового коронавируса. В январе его задерживала полиция за распространение слухов и нарушение общественного порядка. Других врачей, которые делились этой информации, вызывали в полицию и предостерегали от распространения слухов.

В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 103 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 2,097 тыс. новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе коронавирусом заразились 31 728 человек (в Ухане - 18 454) при населении примерно в 59 миллионов. Умерли 974 заболевших (в Ухане - 748). В минувший понедельник в Хубэе отмечено 2097 новых случаев заражения, это минимальный показатель за девять дней, сообщает "Синьхуа". За сутки умерли 103 человека. Уровень смертности в провинции в целом составил 3,07%.