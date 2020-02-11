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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 05:43

В Хубэе из-за коронавируса уволили двух высокопоставленных чиновников

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В провинции Хубэй, которая считается эпицентром вспышки нового коронавируса, уволили двух высокопоставленных чиновников из регионального Комитета здравоохранения, сообщил телеканал CGTN.

Новый коронавирус в Китае

Это секретарь комитета Компартии Китая в Комитете здравоохранения Чжан Цзинь и рукоовдитель Комитета здравоохранения Лю Инцзы. Обе эти должности займет недавно введенный в состав регионального Комитета здравоохранения Ван Хэшэн - заместитель руководителя Госкомитета здравоохранения КНР.

Новый коронавирус, вызывающий пневмонию, начал распространяться в столице провинции в декабре. В январе власти начали принимать меры и в итоге фактически закрыли Ухань на карантин. В конце января мэр Уханя Чжоу Сянван объяснил, что информация о новой инфекции замалчивалась в соответствии с требованиями законодательства, городские власти не имели право ее раскрывать.

7 февраля стало известно, что в Ухане умер от пневмонии врач Ли Вэньлян, который в декабре первым предупредил в соцсетях о появлении нового коронавируса. В январе его задерживала полиция за распространение слухов и нарушение общественного порядка. Других врачей, которые делились этой информации, вызывали в полицию и предостерегали от распространения слухов.

В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 103 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 2,097 тыс. новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе коронавирусом заразились 31 728 человек (в Ухане - 18 454) при населении примерно в 59 миллионов. Умерли 974 заболевших (в Ухане - 748). В минувший понедельник в Хубэе отмечено 2097 новых случаев заражения, это минимальный показатель за девять дней, сообщает "Синьхуа". За сутки умерли 103 человека. Уровень смертности в провинции в целом составил 3,07%.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Китай Хубэй Ухань КПК

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