В Болгарии двух российских дипломатов заподозрили в шпионаже

Один из них собирал информацию о болгарских выборах, второй - засекреченные данные по энергетике

Фото: Reuters

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Болгарская прокуратура заподозрила двух российских дипломатов в шпионаже, сообщил Bloomberg. О результатах расследования ведомство сообщило болгарскому МИД.

По версии следствия, один из них с 2017 года собирал данные о выборах в Болгарии, он был аккредитован в МИД Болгарии как первый секретарь консульского отдела посольства. Второй, служивший в торговом представительстве России, с 2018 года собирал информацию об энергетическом секторе экономике страны, составляющую государственную или служебную тайну. Собранные данные он передавал в Москву. В ходе сбора информации он выходил на связь с гражданами Болгарии, имевшими доступ к таким данным.

В судебной системе Болгарии объяснили, что предъявить обвинения им нельзя, поскольку они обладают дипломатической неприкосновенностью. В их отношении ведется досудебное расследование.

В Кремле об этом расследовании не знают, сказал в пятницу на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Поскольку речь идет о дипломатах, он переадресовал все вопросы в российский МИД.

23 января Bloomberg сообщил, что в Болгарии трех россиян обвинили в попытке отравить предпринимателя Эмилияна Гебрева, его сына и сотрудника его компании. София добилась выдачи европейского ордера на арест этих обвиняемых и объявила их в розыск через Интерпол и Шенгенскую информационную систему.

В феврале 2019 года стало известно, что Болгария расследует возможную связь между покушением на Гебрева и отравлением Скрипалей в Солсбери.