Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:53

Документы против богатейшей женщины Африки предоставил хакер из Португалии

Документы против богатейшей женщины Африки предоставил хакер из Португалии
Дочь экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш
Фото: Reuters

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Основатель сайта Football Leaks, хакер из Португалии Руи Пинто взял на себя ответственность за утечку документов о махинациях самой богатой женщины Африки, дочери бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Адвокаты Руи Пинто, который находится под стражей в Лиссабоне в ожидании суда по другому делу, объявили в понедельник, что мужчина в 2018 году передал более 715 тысяч документов базирующейся в Париже адвокатской группе по защите информаторов в Африке. Материалы, которые стали известны как Luanda Leaks, были изучены Международным консорциумом журналистских расследований, который подготовил доклад. Авторы документа разоблачают не только душ Сантуш и ее мужа, но и банки и другие коммерческие организации в Европе и на Ближнем Востоке.

По уверениям защиты Пинто, он стал информатором из чувства долга и не получил никакого денежного вознаграждения.

Ранее в январе Генпрокуратура Анголы предъявила душ Сантуш обвинения в мошенничестве и в злоупотреблении должностными полномочиями в годы, когда она возглавляла государственную нефтяную компанию Sonangol. Главой компании душ Сантуш в 2016 году назначил ее отец Жозе Эдуарду душ Сантуш, который руководил Анголой 38 лет. В 2017 году она лишилась поста, тогда же началось расследование.

В декабре 2019 года суд Луанды заморозил банковские счета душ Сантуш и арестовал ее активы. Сама она отрицает причастность к коррупции.

Forbes оценивает состояние Изабел душ Сантуш в $2,2 млрд и называет богатейшей женщиной Африки.

Португалия Ангола Руи Пинто Изабель душ Сантуш

Новости по теме

Новости
Новый коронавирус в Китае

В ЕС обсудят первые случаи заболевания коронавирусом во Франции

Brent подешевела до трехмесячных минимумов из-за коронавируса

Brent подешевела до трехмесячных минимумов из-за коронавируса

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

SIPRI сообщил, что Китай обогнал Россию по продажам оружия в мире

На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет

Новый коронавирус в Китае

Глава РАН предупредил о риске глобальной эпидемии коронавируса уже в марте

Новый коронавирус в Китае

Дипломаты начали обсуждать вывоз 140 россиян из провинции Хубэй

Дипломаты начали обсуждать вывоз 140 россиян из провинции Хубэй
Новый коронавирус в Китае

В Монголии закрыли вузы и призвали отменить все митинги из-за коронавируса

Билли Айлиш получила пять "Грэмми"

Билли Айлиш получила пять "Грэмми"

Brent подешевела до $59,29 за баррель из-за коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');