Документы против богатейшей женщины Африки предоставил хакер из Португалии

Дочь экс-президента Анголы Изабель душ Сантуш Фото: Reuters

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Основатель сайта Football Leaks, хакер из Португалии Руи Пинто взял на себя ответственность за утечку документов о махинациях самой богатой женщины Африки, дочери бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Адвокаты Руи Пинто, который находится под стражей в Лиссабоне в ожидании суда по другому делу, объявили в понедельник, что мужчина в 2018 году передал более 715 тысяч документов базирующейся в Париже адвокатской группе по защите информаторов в Африке. Материалы, которые стали известны как Luanda Leaks, были изучены Международным консорциумом журналистских расследований, который подготовил доклад. Авторы документа разоблачают не только душ Сантуш и ее мужа, но и банки и другие коммерческие организации в Европе и на Ближнем Востоке.

По уверениям защиты Пинто, он стал информатором из чувства долга и не получил никакого денежного вознаграждения.

Ранее в январе Генпрокуратура Анголы предъявила душ Сантуш обвинения в мошенничестве и в злоупотреблении должностными полномочиями в годы, когда она возглавляла государственную нефтяную компанию Sonangol. Главой компании душ Сантуш в 2016 году назначил ее отец Жозе Эдуарду душ Сантуш, который руководил Анголой 38 лет. В 2017 году она лишилась поста, тогда же началось расследование.

В декабре 2019 года суд Луанды заморозил банковские счета душ Сантуш и арестовал ее активы. Сама она отрицает причастность к коррупции.

Forbes оценивает состояние Изабел душ Сантуш в $2,2 млрд и называет богатейшей женщиной Африки.