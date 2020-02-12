В Португалии арестовали счета богатейшей женщины Африки Изабел душ Сантуш

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Судебные власти Португалии подтвердили, что распорядились заморозить счета бизнесвумен Изабел душ Сантуш, дочери экс-президента Анголы. Об этом сообщает португальское издание Diario de Noticias.

"Подтверждаем информацию, что прокуратура потребовала ареста банковских счетов в рамках запроса международного сотрудничества с судебными властями Анголы", - заявил источник издания.

Кроме того, в Португалии заморожены счета ее супруга - конголезского бизнесмена Синдики Доколо, а также ее бизнес-партнера Паулы Оливейры. Речь идет о счетах в банках Eurobic, CGD, Millennium BCP и BPI.

Отец душ Сантуш - Жозе Эдуарду душ Сантуш - руководил страной 38 лет. В 2016 году он назначил дочь главой государственной нефтяной компании Sonangol, однако в 2017 году новый президент страны Жоау Лоуренсу освободил ее от этой должности.

Forbes оценивает состояние Изабел душ Сантуш в $2,2 млрд и называет богатейшей женщиной Африки.

Изабел душ Сантуш покинула Анголу после того, как ее отец ушел в отставку.

В декабре 2019 года суд Луанды заморозил ее банковские счета и арестовал активы в связи с антикоррупционным расследованием, которое ведется в отношении членов ее семьи. Сама она отрицает причастность к коррупции.

В январе душ Сантуш обвинили в Анголе в растрате средств в годы, когда она возглавляла государственную НК Sonangol.