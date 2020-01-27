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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:53

В ЕС обсудят первые случаи заболевания коронавирусом во Франции

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Комитет Евросоюза по безопасности здоровья рассмотрит в понедельник ситуацию с коронавирусом, включая первые случаи заболевания, обнаруженные в ЕС, сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмэкер.

"Комитет обсудит быстро развивающуюся ситуацию. Он примет во внимание первые случаи обнаружения коронавируса в Европейском союзе. Это произошло во Франции в конце минувшей недели", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

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Он отметил, что обсуждение будет основываться на оценках Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Среди тем заседания, уточнил представитель ЕК, подготовка государств-членов ЕС к возможному распространению вируса, в том числе подготовка госпиталей для приема новых заболевших пациентов; информирование населения, в частности, относительно путешествий; превентивные меры, координация реакции государств ЕС.

Отвечая на вопрос о возможном распоряжении по эвакуации граждан стран ЕС из Китая, де Кеерсмэкер объяснил: "Решение об эвакуации может приниматься только государствами-членами. Такие решения не принимаются (Европейской) комиссией".

Он добавил, что это не исключает возможность обсуждения подобного вопроса в Совете ЕС. В таком случае Еврокомиссия будет готова поддержать возможное решение, заявил пресс-секретарь ЕК.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 27 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
ЕС Франция

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