В ЕС обсудят первые случаи заболевания коронавирусом во Франции

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Комитет Евросоюза по безопасности здоровья рассмотрит в понедельник ситуацию с коронавирусом, включая первые случаи заболевания, обнаруженные в ЕС, сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмэкер.

"Комитет обсудит быстро развивающуюся ситуацию. Он примет во внимание первые случаи обнаружения коронавируса в Европейском союзе. Это произошло во Франции в конце минувшей недели", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Он отметил, что обсуждение будет основываться на оценках Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Среди тем заседания, уточнил представитель ЕК, подготовка государств-членов ЕС к возможному распространению вируса, в том числе подготовка госпиталей для приема новых заболевших пациентов; информирование населения, в частности, относительно путешествий; превентивные меры, координация реакции государств ЕС.

Отвечая на вопрос о возможном распоряжении по эвакуации граждан стран ЕС из Китая, де Кеерсмэкер объяснил: "Решение об эвакуации может приниматься только государствами-членами. Такие решения не принимаются (Европейской) комиссией".

Он добавил, что это не исключает возможность обсуждения подобного вопроса в Совете ЕС. В таком случае Еврокомиссия будет готова поддержать возможное решение, заявил пресс-секретарь ЕК.