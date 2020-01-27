Из-за плохой погоды SpaceX вновь перенесла запуск четвертой партии спутников Starlink

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Запуск очередной партии из 60 спутников глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, который планировался в понедельник, перенесен на 28 января, сообщила компания-оператор SpaceX.

Отсрочка запуска продиктована плохими погодными условиями для посадки первой многоразовой ступени тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX на плавучей платформе в Атлантике. По этой причине запуск, который планировалось осуществить еще в минувший вторник, уже дважды переносился.

"Сегодняшний запуск переносится из-за сильного ветра на верхнем уровне. Следующая возможность для запуска будет завтра в 09:28 (по времени Восточного побережья США, 17:28 по московскому времени)", - говорится в сообщении.

Это должен быть уже четвертый вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink. Первые 60 спутников были запущены на низкую околоземную орбиту (это 440 км) в конце мая 2019 года, вторые - в ноябре прошлого года, а третьи - в январе 2020 года. С учетом предстоящего запуска орбитальная группировка системы Starlink должна составить 240 космических аппаратов. В конце июня стало известно, что три из них потеряли связь с наземными станциями управления. На пресс-конференции компания SpaceX тогда заявила, что еще два спутника будут возвращены с орбиты, чтобы проверить, как работает процедура утилизации аппаратов по окончании их срока службы.

Компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети. Она позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд. В перспективе предполагается запуск более 30 тысяч спутников системы Starlink.

Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon.