Falcon 9 стартовала на орбиту с новой партией из 60 интернет-спутников Starlink

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в понедельник успешно стартовала на орбиту с 60 мини-спутниками, предназначенными для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 компании SpaceX прошел в 09:56 по Восточному времени США (17:56 по Москве) с 40-го стартового комплекса на космодроме НАСА на мысе Канаверал в штате Флорида.

Первая многоразовая ступень ракеты носителя Falcon 9 впервые используется в четвертый раз. Кроме того, SpaceX впервые повторно использует носовой обтекатель полезной нагрузки, которым во время запуска в апреле была оснащена ракета Falcon Heavy.

Через 8 минут и 24 секунды после старта первая ступень должна будет в автоматическом режиме совершить мягкую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. А примерно через 45 минут специальные морские суда Ms. Tree и Мs. Chief попытаются поймать в надводные сети обе створки обтекателя.

Группа спутников Starlink будет выведена на орбиту высотой 280 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с иcпользованием собственных ионных двигателей поднимутся на более высокую орбиту.

По сообщению SpaceX, ракета-носитель Falcon 9 должна вывести на орбиту самую большую в истории компании полезную нагрузку - 13620 кг.

Это уже второй вывод на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink. Первые 60 спутников были запущены на низкую околоземную орбиту (это 440 км) в конце мая. В конце июня стало известно, что три из них потеряли связь с наземными станциями управления. На пресс-конференции компания SpaceX тогда заявила, что еще два спутника будут возвращены с орбиты, чтобы проверить, как работает процедура утилизации аппаратов по окончании их срока службы.

Компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Ранее владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. Как сообщалось, компания OneWeb в феврале текущего года также вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.