Российский центр вирусологии поможет нуждающимся странам в диагностике коронавируса

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально включила государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" (подразделение Роспотребнадзора) в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания, сообщается на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что "Вектор" разработал две современные тест-системы диагностики нового коронавируса. Страны, нуждающиеся в проведении соответствующей диагностики, смогут обратиться в подразделение Роспотребнадзора, где с помощью высокоточного оборудования специалисты в кратчайшие сроки проведут необходимые исследования по выявлению вируса, добавили в ведомстве.

Как сообщала директор ГНЦ "Вектор" Рината Максютина, в научном центре уже создано два диагностических набора для нового коронавируса, которые были направлены в ряд регионов РФ. Кроме того, "Вектор" разрабатывает вакцины от нового коронавируса, прототипы должны пройти испытания в конце первого полугодия.

Новый коронавирус (2019-nCoV)

В декабре в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса (2019-nCoV). Общее число умерших в КНР достигло 81, число зараженных превысило 2,8 тысячи человек. За пределами материковой части Китая случаи заражения вирусом зафиксированы в Гонконге, в Макао, на Тайване. Кроме того, случаи заболевания выявлены в Таиланде, в Австралии, в Сингапуре, в Японии, США, Малайзии, Франции и ряде других стран.

Вирус оказался способен передаваться от человека к человеку, в том числе в течение инкубационного периода. Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень угрозы распространения коронавируса: в Китае уровень угрозы оценили как "очень высокий", на региональном и мировом уровне как "высокий".