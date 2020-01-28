Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 02:54

Российский центр вирусологии поможет нуждающимся странам в диагностике коронавируса

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально включила государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" (подразделение Роспотребнадзора) в реестр европейских лабораторий, оказывающих содействие ВОЗ в диагностике заболевания, сообщается на сайте ведомства.

В РоссииБолее 1,3 млн человек в России проверили на предмет заражения коронавирусомЧитать подробнее

В Роспотребнадзоре также напомнили, что "Вектор" разработал две современные тест-системы диагностики нового коронавируса. Страны, нуждающиеся в проведении соответствующей диагностики, смогут обратиться в подразделение Роспотребнадзора, где с помощью высокоточного оборудования специалисты в кратчайшие сроки проведут необходимые исследования по выявлению вируса, добавили в ведомстве.

Как сообщала директор ГНЦ "Вектор" Рината Максютина, в научном центре уже создано два диагностических набора для нового коронавируса, которые были направлены в ряд регионов РФ. Кроме того, "Вектор" разрабатывает вакцины от нового коронавируса, прототипы должны пройти испытания в конце первого полугодия.

Новый коронавирус (2019-nCoV)

В декабре в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса (2019-nCoV). Общее число умерших в КНР достигло 81, число зараженных превысило 2,8 тысячи человек. За пределами материковой части Китая случаи заражения вирусом зафиксированы в Гонконге, в Макао, на Тайване. Кроме того, случаи заболевания выявлены в Таиланде, в Австралии, в Сингапуре, в Японии, США, Малайзии, Франции и ряде других стран.

Вирус оказался способен передаваться от человека к человеку, в том числе в течение инкубационного периода. Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень угрозы распространения коронавируса: в Китае уровень угрозы оценили как "очень высокий", на региональном и мировом уровне как "высокий".

Россия Роспотребнадзор Китай Ухань ВОЗ

Новости по теме

Новости

Более 220 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России в 2019 году

Более 220 тысяч жителей Донбасса получили гражданство России в 2019 году

Военные США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

Военные США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

В Минобороны РФ заявили о подготовке боевиками провокации в районе Идлиба

В работе YouTube произошел сбой

"Исламское государство" пригрозило атаковать Израиль

"Исламское государство" пригрозило атаковать Израиль
Новый коронавирус в Китае

ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса

ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса
Новый коронавирус в Китае

В Пекине зафиксировали первый случай смерти от нового коронавируса

Новый коронавирус в Китае

Гонконгские эксперты оценили в 44 тысячи число зараженных коронавирусом в Ухане

Талибы заявили, что сбили американский военный самолет на востоке Афганистана

Талибы заявили, что сбили американский военный самолет на востоке Афганистана

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');