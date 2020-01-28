Из Хэйхэ в Благовещенск через закрытую границу вернулись более 160 россиян

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Через временное "окно" на закрытой границе между Хэйхэ и Благовещенском в Россию пропустили 169 человек, в том числе шесть граждан Китая. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приамурья.

Днем ранее дипломаты и амурские чиновники начали договариваться о пропуске через закрытую границу группы россиян, в том числе женщины с подозрением на аппендицит. Границу сначала закрыли с китайской стороны на новогодние праздники, а затем этот режим продлили из-за распространения "уханьского коронавируса". В результате была достигнута договоренность, что утром во вторник через КПП в Хэйхэ после медосмотра в Россию пропустят всех желающих.

Желающих оказалось больше, чем ожидалось, отметили в Благовещенске. Через границу прошли уже 163 россиянина и шесть граждан Китая. Ни у кого из них признаков вирусной инфекции не обнаружено. Работа по возвращению граждан продолжается, отметили в администрации.

Одного человека с подозрением на патологию неинфекционной природы на скорой доставили в Благовещенскую городскую клиническую больницу для уточнения диагноза.

По данным Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР на утро вторника, на материковой территории Китая подтверждено 4515 случаев заражения новым коронавирусом, вызывающим пневмонию. 106 человек умерли, вылечились 60. 976 заболевших находятся в критическом состоянии. Еще у 6973 человек подозревают заражение. В Тайване подтверждено пять случаев, в Гонконге - восемь, в Макао - семь.