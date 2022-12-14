Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

В Турции с января начнут взимать за проживание в отелях налог в 2%

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Турции во всех объектах размещения - отелях, мотелях, апартаментах, пансионатах, гостевых домах и кемпингах - начнут взимать налог на проживание в размере 2% от стоимости размещения, сообщают турецкие СМИ.

Ввести налог предложил Минфин. В соответствии с законом, принятым турецким парламентом в 2019 году, он должен был быть введен еще в апреле 2020 года, но эту меру отложили из-за пандемии коронавируса и протестов отельеров. Президент Турции Реджеп Эрдоган тогда заявил, что перенос налога станет одной из мер поддержки туристической отрасли. Новая дата вступления в силу закона - 1 января 2023 года.

Налог в размере 2% стоимости размещения вводится только на проживание в отелях. Проведение мероприятий в отелях - свадеб, конгрессов, конференций и других - не будут облагаться налогом в том случае, если гости не остаются на ночь.

При бронировании турецких отелей на сервисе Booking.com с заездом после 1 января новый налог уже включается в стоимость номеров наравне с НДС. Например, при стоимости номера на двоих в отеле 3* в Анталье 37 тыс. рублей он составит 677 рублей. Агрегатор сообщает, что это "государственный налог в размере 2%". При бронировании заезда до 1 января налог в цену не включен.

Турция Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

HSBC начал приглашать на работу сотрудников банков, сокращающих штат

HSBC начал приглашать на работу сотрудников банков, сокращающих штат

Brent подорожала до $81,36 за баррель

Brent подорожала до $81,36 за баррель

Банк "Траст" закрыл сделку по продаже девелопера "Интеко"

Инвесторы вывели из Binance $1 млрд за один день на фоне тревог на криптовалютном рынке

Инвесторы вывели из Binance $1 млрд за один день на фоне тревог на криптовалютном рынке

Чистый убыток TUI в 2022 фингоду сократился в девять раз

Holcim уйдет из России вместе с брендом, активы будут переданы менеджменту

Минцифры выступает за штрафы до 3% от годового оборота за утечку персональных данных

Минцифры выступает за штрафы до 3% от годового оборота за утечку персональных данных

"Татнефть" попросила у ФАС одобрения на приобретение шинного бизнеса Nokian Tyres в РФ

Нефть Brent подешевела до $80,51 за баррель после уверенного подъема цен накануне

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });