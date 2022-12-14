В Турции с января начнут взимать за проживание в отелях налог в 2%

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В Турции во всех объектах размещения - отелях, мотелях, апартаментах, пансионатах, гостевых домах и кемпингах - начнут взимать налог на проживание в размере 2% от стоимости размещения, сообщают турецкие СМИ.

Ввести налог предложил Минфин. В соответствии с законом, принятым турецким парламентом в 2019 году, он должен был быть введен еще в апреле 2020 года, но эту меру отложили из-за пандемии коронавируса и протестов отельеров. Президент Турции Реджеп Эрдоган тогда заявил, что перенос налога станет одной из мер поддержки туристической отрасли. Новая дата вступления в силу закона - 1 января 2023 года.

Налог в размере 2% стоимости размещения вводится только на проживание в отелях. Проведение мероприятий в отелях - свадеб, конгрессов, конференций и других - не будут облагаться налогом в том случае, если гости не остаются на ночь.

При бронировании турецких отелей на сервисе Booking.com с заездом после 1 января новый налог уже включается в стоимость номеров наравне с НДС. Например, при стоимости номера на двоих в отеле 3* в Анталье 37 тыс. рублей он составит 677 рублей. Агрегатор сообщает, что это "государственный налог в размере 2%". При бронировании заезда до 1 января налог в цену не включен.